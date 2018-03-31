Компанія повідомляє про це, проаналізувавши випадки таких злочинних атак через ботнети в першому кварталі 2018 року.
Дивися повний текст Зафіксовано найтривалішу за три роки DDoS-атаку - 12 днів.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 05:26
Зафіксовано найтривалішу за три роки DDoS-атаку - 12 днів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зафіксовано найтривалішу за три роки DDoS-атаку - 12 днів.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:47
vd153
Файненс би до цього не додумався. Усе більш банально - копіпастять аби що
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