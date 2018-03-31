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Зафіксовано найтривалішу за
три роки DDoS-атаку - 12 днів

Зафіксовано найтривалішу за три роки DDoS-атаку - 12 днів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 05:26

Зафіксовано найтривалішу за три роки DDoS-атаку - 12 днів

Пропонуємо до обговорення:
Компанія повідомляє про це, проаналізувавши випадки таких злочинних атак через ботнети в першому кварталі 2018 року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 05:26

рекламуєте російського антивіруса ?
vd153
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:47

vd153

Файненс би до цього не додумався. Усе більш банально - копіпастять аби що
max_us_ua
 
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