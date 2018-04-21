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В Україні заборонили аспірин

В Україні заборонили аспірин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:46

В Україні заборонили аспірин

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті регулятора.

Дивися повний текст В Україні заборонили аспірин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:46

Подскажу этим чиновникам, что от всех без исключения лекарств, бывает, люди умирают. Мораль: запретить производство и импорт всех лекарств, закрыть все больницы, и (в контексте медицинской реформы) принудить всех больных ходить в церковь или к знахарям. Думаю, владельцы ритуальных контор будут довольны
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:29

Re: В Україні заборонили аспірин

У аспирина вообще огромное число побочек, в том числе и с вероятностью летального исхода. Но в заголовке статьи мгли бы уточнить, что речь не о аспирине вообще, а о конкретной серии конкретного производителя
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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