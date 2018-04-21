Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті регулятора.
Дивися повний текст В Україні заборонили аспірин.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:46
В Україні заборонили аспірин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні заборонили аспірин.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:46
Подскажу этим чиновникам, что от всех без исключения лекарств, бывает, люди умирают. Мораль: запретить производство и импорт всех лекарств, закрыть все больницы, и (в контексте медицинской реформы) принудить всех больных ходить в церковь или к знахарям. Думаю, владельцы ритуальных контор будут довольны
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:29
Re: В Україні заборонили аспірин
У аспирина вообще огромное число побочек, в том числе и с вероятностью летального исхода. Но в заголовке статьи мгли бы уточнить, что речь не о аспирине вообще, а о конкретной серии конкретного производителя
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