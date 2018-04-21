Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті регулятора.
Дивися повний текст В Україні заборонили аспірин.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:46
В Україні заборонили аспірин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні заборонили аспірин.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 06:46
Подскажу этим чиновникам, что от всех без исключения лекарств, бывает, люди умирают. Мораль: запретить производство и импорт всех лекарств, закрыть все больницы, и (в контексте медицинской реформы) принудить всех больных ходить в церковь или к знахарям. Думаю, владельцы ритуальных контор будут довольны
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:29
Re: В Україні заборонили аспірин
У аспирина вообще огромное число побочек, в том числе и с вероятностью летального исхода. Но в заголовке статьи мгли бы уточнить, что речь не о аспирине вообще, а о конкретной серии конкретного производителя
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:46
А я вижу что Ацетилсалициловая кислота дешевая а Аспирин и подобные дорогие. Лично я не покупаю аспирины, нафига если есть дешевая кислота. Вот и суют палки в колеса.
Вообще бред полный. Скоро и аналгин с цитрамоном запретят
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:16
А обратить внимание на белые таблетки которые продаются под видом лекарства не хотят? А таких ооооочень много. Я бы сказал критически.
Брал в свое время таблетки в одной аптеке, чувствую, что ка кто не так они действуют. Купил в другой. Сравнил. Которая не действует - вообще безвкусная, а действующая отвратительная на вкус. По упаковке хрен отличишь. Такое ощущение, что на одном заводе сделана.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:29
Re: В Україні заборонили аспірин
А название у этих таблеток есть?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:38
Да и не факт, что человек умер от аспирина.
Это стандартная процедура. Если выясняется, что человек пил перед смертью какое-то лекарство, продажа данной серии данного наименования временно прекращается, до проведения дополнительных лабораторных исследований этой партии.
Обычно это бывает, когда человек умер в больнице, а доктор явно не доработал, и его могут обвинить в чем-то, пишет заяву в минздрав и эту службу по контролю, что я лечил по всем канонам, но вот наверное лекарство, которые принимал больной перед смертью были некачественные.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:57
Re: В Україні заборонили аспірин
вы вообще читали новость или только заголовок ? это Желтый заголовок.
Запретили аспирин ОДНОЙ фирмы ( лубныйфарм ?) а их 5-10 штук в Украине как минимум , есть стирол, артериум, Дарница
свинорыл
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