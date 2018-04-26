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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:43
Крайне редкий и потенциально летальный побочный эффект от Аспирина (ацетилсалициловой кислоты) был известен уже давно. Например, детям его нельзя вообще. Но любой побочный эффект, тем более, настолько известный - никак не повод запрещать препарат, даже какой-то конкретной фирмы.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:03
в очередной раз поразила безграмотность авторов: аспирин - это торговое название немецкой компании Bayer AG...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:58
Взагалі то так, але саме слово "аспірин" вже давно стало узагальненим іменем для цього виду ліків. Так як Ксерокс - для копірів, Памперс - для підгузків, Джип - для позашляховиків, ітд.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:52
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:02
Re: В Україні заборонили аспірин
Если принимать по одной а не курсом - толк большой. Я так делала когда совсем лпохо от простуды было - одну в день пару дней не больше главное чтоб стало чуть лучше и все. Помогает начать организму выкарабкиваться.
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