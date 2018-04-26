RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні заборонили аспірин

В Україні заборонили аспірин
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:43

Крайне редкий и потенциально летальный побочный эффект от Аспирина (ацетилсалициловой кислоты) был известен уже давно. Например, детям его нельзя вообще. Но любой побочный эффект, тем более, настолько известный - никак не повод запрещать препарат, даже какой-то конкретной фирмы.
Kart
 
Повідомлень: 38
З нами з: 27.09.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:03

в очередной раз поразила безграмотность авторов: аспирин - это торговое название немецкой компании Bayer AG...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1980
З нами з: 15.07.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:58

  Cler написав:в очередной раз поразила безграмотность авторов: аспирин - это торговое название немецкой компании Bayer AG...

Взагалі то так, але саме слово "аспірин" вже давно стало узагальненим іменем для цього виду ліків. Так як Ксерокс - для копірів, Памперс - для підгузків, Джип - для позашляховиків, ітд.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 24.05.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:52

  Faceless написав:У аспирина вообще огромное число побочек, в том числе и с вероятностью летального исхода. Но в заголовке статьи мгли бы уточнить, что речь не о аспирине вообще, а о конкретной серии конкретного производителя


А заинтриговать? :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:24

Я подумал, что очередную фуру с таблэтками сперли.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5526
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:02

Re: В Україні заборонили аспірин

Если принимать по одной а не курсом - толк большой. Я так делала когда совсем лпохо от простуды было - одну в день пару дней не больше главное чтоб стало чуть лучше и все. Помогает начать организму выкарабкиваться.
Juna
 
Повідомлень: 142
З нами з: 27.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: w_bufett і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні 1, 2
R2 » П'ят 27 кві, 2018 12:42
13 568
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 21:21
bmwbmw
В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...
R2 » П'ят 27 кві, 2018 16:37
4 131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 19:50
BIGor
В Україні відбулися фінальні випробування ракетного...
R2 » Чет 26 кві, 2018 11:57
9 358
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 16:55
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8161)
28.04.2018 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron