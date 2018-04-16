Такі дані містяться у річній звітності, оприлюдненій на сайті Нафтогазу.
Дивися повний текст Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в 2017 році.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:40
Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в 2017 році.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:38
жаба их давит, что у Миллера зп больше, уверенно подтягивают. Еще они при рассчетах прибыльности скромно забывают при сравнении с газпромом размер инвестиций, который у нафагаза мышиный. По итогам, Газпром реализует проекты и будет зарабатывать десятилетиями нормальное бабло, нашу трубу сдадут на металлолом, а управляющие нафтагаза останутся с нормальными бабками. Все в профите, кроме спонсоров этого праздника жизни - народа Украины. Не, ну я все понимаю, налоги надо платить и т.д., но когда видишь такое..
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:49
та їдьте ви вже в ту роісю
походу жаба давить вас
реклама
|