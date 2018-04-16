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Нафтогаз витратив 200 млн грн
на зарплати керівництву в...

Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:40

Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані містяться у річній звітності, оприлюдненій на сайті Нафтогазу.

Дивися повний текст Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в 2017 році.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:38

жаба их давит, что у Миллера зп больше, уверенно подтягивают. Еще они при рассчетах прибыльности скромно забывают при сравнении с газпромом размер инвестиций, который у нафагаза мышиный. По итогам, Газпром реализует проекты и будет зарабатывать десятилетиями нормальное бабло, нашу трубу сдадут на металлолом, а управляющие нафтагаза останутся с нормальными бабками. Все в профите, кроме спонсоров этого праздника жизни - народа Украины. Не, ну я все понимаю, налоги надо платить и т.д., но когда видишь такое..
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:49

  sequence написав:жаба их давит, что у Миллера зп больше, уверенно подтягивают. Еще они при рассчетах прибыльности скромно забывают при сравнении с газпромом размер инвестиций, который у нафагаза мышиный. По итогам, Газпром реализует проекты и будет зарабатывать десятилетиями нормальное бабло, нашу трубу сдадут на металлолом, а управляющие нафтагаза останутся с нормальными бабками. Все в профите, кроме спонсоров этого праздника жизни - народа Украины. Не, ну я все понимаю, налоги надо платить и т.д., но когда видишь такое..

та їдьте ви вже в ту роісю
походу жаба давить вас
pashuha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:01

  pashuha написав: та їдьте ви вже в ту роісю походу жаба давить вас

а вы езжайте в свою европу если вам так нравятся европейские цены на газ.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:34

Думаю тарифы на газ еще можно поднять.
Продажа газа населению за прибыльностью перегнала наркоторговлю.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:22

Re: Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в.

А работникам копейки платят
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:40

  cannabis_ua написав:Думаю тарифы на газ еще можно поднять. Продажа газа населению за прибыльностью перегнала наркоторговлю.

Круто! А поднимут до 10-11 с июня этого года.
сова
 
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