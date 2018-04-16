Такі дані містяться у річній звітності, оприлюдненій на сайті Нафтогазу.
Дивися повний текст Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в 2017 році.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:40
Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в...
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Дивися повний текст Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в 2017 році.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:38
жаба их давит, что у Миллера зп больше, уверенно подтягивают. Еще они при рассчетах прибыльности скромно забывают при сравнении с газпромом размер инвестиций, который у нафагаза мышиный. По итогам, Газпром реализует проекты и будет зарабатывать десятилетиями нормальное бабло, нашу трубу сдадут на металлолом, а управляющие нафтагаза останутся с нормальными бабками. Все в профите, кроме спонсоров этого праздника жизни - народа Украины. Не, ну я все понимаю, налоги надо платить и т.д., но когда видишь такое..
Додано: П'ят 27 кві, 2018 08:49
та їдьте ви вже в ту роісю
походу жаба давить вас
Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:01
а вы езжайте в свою европу если вам так нравятся европейские цены на газ.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:34
Думаю тарифы на газ еще можно поднять.
Продажа газа населению за прибыльностью перегнала наркоторговлю.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:22
Re: Нафтогаз витратив 200 млн грн на зарплати керівництву в.
А работникам копейки платят
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:40
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:12
Им денег должно хватать только на еду.
Раньше владелец раба только кормил его.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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