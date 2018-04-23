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Україна обігнала США в
експорті яєць у Європу

Україна обігнала США в експорті яєць у Європу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:56

Україна обігнала США в експорті яєць у Європу

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2018 року Україна стала найбільшим експортером яєць у ЄС з часткою в 38%, обігнавши США. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

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R2
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Крадій бахматюк поповнює свої величезні статки не тільки з кишень українців
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с США яйцами меряемся!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:16

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
На початку 2018 року Україна стала найбільшим експортером яєць у ЄС з часткою в 38%, обігнавши США. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".

Дивися повний текст Україна обігнала США в експорті яєць у Європу.

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Судя по сайту Еврокомисии еще далеко не обогнала...господа журнашлюхи, надо работать "тщательнее"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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