На початку 2018 року Україна стала найбільшим експортером яєць у ЄС з часткою в 38%, обігнавши США. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
Дивися повний текст Україна обігнала США в експорті яєць у Європу.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:56
Україна обігнала США в експорті яєць у Європу
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Дивися повний текст Україна обігнала США в експорті яєць у Європу.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 07:56
Крадій бахматюк поповнює свої величезні статки не тільки з кишень українців
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:16
Судя по сайту Еврокомисии еще далеко не обогнала...господа журнашлюхи, надо работать "тщательнее"©
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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