Купертинівська компанія спростить назву нових смартфонів. Вендор позбудеться складних найменувань на зразок iPhone 8s Plus, повідомляє Lifeсо посиланням на AppleInsider.
Дивися повний текст Apple може змінити назву iPhone.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:15
Apple може змінити назву iPhone
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Дивися повний текст Apple може змінити назву iPhone.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:15
По заголовку я думала, что название "IPhone" поменяют, а так изменения не сильные. Всё таки "IPhone" и "apple" - это мировые бренды и менять их название повредит репутацию, как мне кажется. Яюлочная техника всегда пользуется спросом, всегда в наличии, и всегда в продаже сами посмотрите: http://qwertyshop.com.ua/smartfonu-Apple-iPhone
Когда-то компания "Siemens" пыталась проводить ребрендинг и начала выпускать телефоны с приставкой "benq", но на сколько мне известно новые модели "Siemens-benq" таким большим спросом не пользовались и кампанию свернули. Но тогда и время было другое и компанию "Siemens" нельзя сравнивать с "apple".
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