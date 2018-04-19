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Apple може змінити
назву iPhone

Apple може змінити назву iPhone
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:15

Apple може змінити назву iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Купертинівська компанія спростить назву нових смартфонів. Вендор позбудеться складних найменувань на зразок iPhone 8s Plus, повідомляє Lifeсо посиланням на AppleInsider.

Дивися повний текст Apple може змінити назву iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:15

По заголовку я думала, что название "IPhone" поменяют, а так изменения не сильные. Всё таки "IPhone" и "apple" - это мировые бренды и менять их название повредит репутацию, как мне кажется. Яюлочная техника всегда пользуется спросом, всегда в наличии, и всегда в продаже сами посмотрите: http://qwertyshop.com.ua/smartfonu-Apple-iPhone
Когда-то компания "Siemens" пыталась проводить ребрендинг и начала выпускать телефоны с приставкой "benq", но на сколько мне известно новые модели "Siemens-benq" таким большим спросом не пользовались и кампанию свернули. Но тогда и время было другое и компанию "Siemens" нельзя сравнивать с "apple".
liana_genri
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