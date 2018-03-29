Нова модель Boeing 737 MAX 8 споживає менше палива і дозволить авіакомпанії збільшити дохід за рахунок розміщення восьми додаткових місць у салоні.
Дивися повний текст Ryanair замовила 25 Boeing підвищеної місткості.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:04
Ryanair замовила 25 Boeing підвищеної місткості
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Дивися повний текст Ryanair замовила 25 Boeing підвищеної місткості.
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