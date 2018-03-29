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Ryanair замовила 25 Boeing
підвищеної місткості

Ryanair замовила 25 Boeing підвищеної місткості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:04

Ryanair замовила 25 Boeing підвищеної місткості

Пропонуємо до обговорення:
Нова модель Boeing 737 MAX 8 споживає менше палива і дозволить авіакомпанії збільшити дохід за рахунок розміщення восьми додаткових місць у салоні.

Дивися повний текст Ryanair замовила 25 Boeing підвищеної місткості.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:05

Можна ще стоячи пасажирів брати...
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