Депутати фінансового комітету готові зробити президентський законопроект «Про валюту» базовим.
Дивися повний текст Закон «Про валюту» наповнять обмеженнями.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:34
Закон «Про валюту» наповнять обмеженнями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон «Про валюту» наповнять обмеженнями.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:35
Весьма дельные правки. Практика, при которой "временные ограничения" продлеваются бесконечно и становятся постоянными в течение десятилетий, должна уйти в прошлое.
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