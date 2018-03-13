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Закон «Про валюту»
наповнять обмеженнями

Закон «Про валюту» наповнять обмеженнями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:34

Закон «Про валюту» наповнять обмеженнями

Пропонуємо до обговорення:
Депутати фінансового комітету готові зробити президентський законопроект «Про валюту» базовим.

Дивися повний текст Закон «Про валюту» наповнять обмеженнями.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:35

Весьма дельные правки. Практика, при которой "временные ограничения" продлеваются бесконечно и становятся постоянными в течение десятилетий, должна уйти в прошлое.
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