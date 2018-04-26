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В Україні ввели в обіг нові
монети номіналом 1 і 2 гривні

В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:42

В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні

Пропонуємо до обговорення:
Перші металеві гривні нового зразка з'явилися в обігу сьогодні.

Дивися повний текст В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:42

мне как человеку без личного транспорта интересно, в результате этого процесса проезд в маршрутке будет 10 грн? а кондуктор трамвая и троллейбуса будет ходить с мешочком золота?
keridmitrow
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:51

keridmitrow

Во-первых, да, будет ходить с мешочком - так, как это было сразу после введения в обращение гривни в 1996-м (как мне помнится, особой трагедии не было). Во-вторых, когда-нить стоимость проезда действительно будет 10 грн, правда, к тому времени в обращении будет и такая монета
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:58

  max_us_ua написав:keridmitrow

Во-первых, да, будет ходить с мешочком - так, как это было сразу после введения в обращение гривни в 1996-м (как мне помнится, особой трагедии не было). Во-вторых, когда-нить стоимость проезда действительно будет 10 грн, правда, к тому времени в обращении будет и такая монета

Уже есть такая монета. Обычная разменная
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:01

Re: В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривн

  Faceless написав:Уже есть такая монета. Обычная разменная

Это не обиходная монета, ее практически негде достать нумизматам, в некоторых отделениях Ощада продают за 11,4 грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:03

  BIGor написав:
  Faceless написав:Уже есть такая монета. Обычная разменная

Это не обиходная монета, ее практически негде достать нумизматам, в некоторых отделениях Ощада продают за 11,4 грн.

Ну я прикупил в коллекцию. Она даже не в капсуле идет, и по размерам как новые 1-2 гривневые.
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Faceless
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