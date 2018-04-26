Перші металеві гривні нового зразка з'явилися в обігу сьогодні.
Дивися повний текст В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:42
В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:42
мне как человеку без личного транспорта интересно, в результате этого процесса проезд в маршрутке будет 10 грн? а кондуктор трамвая и троллейбуса будет ходить с мешочком золота?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:51
keridmitrow
Во-первых, да, будет ходить с мешочком - так, как это было сразу после введения в обращение гривни в 1996-м (как мне помнится, особой трагедии не было). Во-вторых, когда-нить стоимость проезда действительно будет 10 грн, правда, к тому времени в обращении будет и такая монета
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:58
Уже есть такая монета. Обычная разменная
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:01
Re: В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривн
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:03
Ну я прикупил в коллекцию. Она даже не в капсуле идет, и по размерам как новые 1-2 гривневые.
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