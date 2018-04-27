Перші металеві гривні нового зразка з'явилися в обігу сьогодні.
Дивися повний текст В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:42
В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 12:42
мне как человеку без личного транспорта интересно, в результате этого процесса проезд в маршрутке будет 10 грн? а кондуктор трамвая и троллейбуса будет ходить с мешочком золота?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:51
keridmitrow
Во-первых, да, будет ходить с мешочком - так, как это было сразу после введения в обращение гривни в 1996-м (как мне помнится, особой трагедии не было). Во-вторых, когда-нить стоимость проезда действительно будет 10 грн, правда, к тому времени в обращении будет и такая монета
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:58
Уже есть такая монета. Обычная разменная
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:01
Re: В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривн
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:03
Ну я прикупил в коллекцию. Она даже не в капсуле идет, и по размерам как новые 1-2 гривневые.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:20
монеты 5 и 20
У меня ещё с нулевых лежат две монеты 5 гривен - здоровая такая, в спичечный коробок не влазит. И вторая, кажется 20 грн.
Я все ждал когда ж они обычными обиходными станут. Так и не стали. В нашем городе в то время их пустили в обиход заметное количество, так что на кассах на здачу изредка можно было их получить. Вот я и припас их.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:51
Нет такой монеты. Будет ориентировочно в 2019-2020.
На фото - ролл с памятными монетами "День украинского добровольца".
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:45
Судьба этих памятных монет печальна - 99,9% скупили подчистую спекули с надеждой перепродать дороже, я на ОЛХ видел у спекулей упаковки этих монет более 3 кг!
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