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В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:23
Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
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antey1969
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:25
antey1969 написав:
Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
К тому моменту могут и на карточки перейти как в Тернополе.
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Ratatui
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:15
BIGor написав:
Нет такой монеты. Будет ориентировочно в 2019-2020.
На фото - ролл с памятными
монетами "День украинского добровольца".
Судьба этих памятных монет печальна - 99,9% скупили подчистую спекули с надеждой перепродать дороже, я на ОЛХ видел у спекулей упаковки этих монет более 3 кг![/quote]Сейчас спрос на эти монеты постепенно спадет. Ценность этих монет раскроется через годы...
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Surferlox
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:21
antey1969 написав:
Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
Ну можно всем кондукторам купить какие-то специальные недешевые рюкзаки.
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bmwbmw
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П'ят 27 кві, 2018 19:50
BIGor
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