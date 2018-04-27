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В Україні ввели в обіг нові
монети номіналом 1 і 2 гривні

В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:23

Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:25

  antey1969 написав:Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))


К тому моменту могут и на карточки перейти как в Тернополе.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:15

  BIGor написав:
  Surferlox написав:
  Faceless написав:keridmitrow


Уже есть такая монета. Обычная разменная
Зображення
Нет такой монеты. Будет ориентировочно в 2019-2020.
На фото - ролл с памятными монетами "День украинского добровольца".

Судьба этих памятных монет печальна - 99,9% скупили подчистую спекули с надеждой перепродать дороже, я на ОЛХ видел у спекулей упаковки этих монет более 3 кг![/quote]Сейчас спрос на эти монеты постепенно спадет. Ценность этих монет раскроется через годы...
Surferlox
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:21

  antey1969 написав:Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))

Ну можно всем кондукторам купить какие-то специальные недешевые рюкзаки. :wink:
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 00:04

  bmwbmw написав:
  antey1969 написав:Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))

Ну можно всем кондукторам купить какие-то специальные
недешевые
рюкзаки. :wink:

Можно даже заказ разместить заранее, например, на Луи Виттон, заодно и жилетки пошить от Версачи чтобы лямки не натирали :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:51

  Ratatui написав:
  antey1969 написав:Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))


К тому моменту могут и на карточки перейти как в Тернополе.

Запарятся терминалы чинить.
p_a_l
 
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p_a_l
Киев уже подготовил практически весь наземный транспорт. По сути в день "Х" просто вставят валидаторы в уже подготовленные докстанции на поручнях (черные кругляши) и демонтируют компостеры.
А кондукторы всегда ходили с сумками, т.к. далеко не всегда стоимость проезда была кратно одной гривне. Это за последние несколько лет привыкли ходить налегке и морщатся, когда кто-то предлагает горстку металла в обмен на талон. В Чехии как-то с мелочью вполне справляются в торговых сетях. А они уже давно вывели бумажные кроны номиналом менее 100 из оборота. А как выглядят геллеры уже и забыли.
Blister
 
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  #<12
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