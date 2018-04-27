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В Україні ввели в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:23
Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
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antey1969
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:25
antey1969 написав:
Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
К тому моменту могут и на карточки перейти как в Тернополе.
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Ratatui
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:15
BIGor написав:
Нет такой монеты. Будет ориентировочно в 2019-2020.
На фото - ролл с памятными
монетами "День украинского добровольца".
Судьба этих памятных монет печальна - 99,9% скупили подчистую спекули с надеждой перепродать дороже, я на ОЛХ видел у спекулей упаковки этих монет более 3 кг![/quote]Сейчас спрос на эти монеты постепенно спадет. Ценность этих монет раскроется через годы...
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Surferlox
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:21
antey1969 написав:
Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
Ну можно всем кондукторам купить какие-то специальные недешевые рюкзаки.
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bmwbmw
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Додано: Суб 28 кві, 2018 00:04
bmwbmw написав: antey1969 написав:
Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
Ну можно всем кондукторам купить какие-то специальные
недешевые
рюкзаки.
Можно даже заказ разместить заранее, например, на Луи Виттон, заодно и жилетки пошить от Версачи чтобы лямки не натирали
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antey1969
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:51
Ratatui написав: antey1969 написав:
Кондуктора от счастья бьют кипятком в предвкушении. С сумой по салону - романтика)))
К тому моменту могут и на карточки перейти как в Тернополе.
Запарятся терминалы чинить.
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p_a_l
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Додано: Суб 28 кві, 2018 14:39
p_a_l
Киев уже подготовил практически весь наземный транспорт. По сути в день "Х" просто вставят валидаторы в уже подготовленные докстанции на поручнях (черные кругляши) и демонтируют компостеры.
А кондукторы всегда ходили с сумками, т.к. далеко не всегда стоимость проезда была кратно одной гривне. Это за последние несколько лет привыкли ходить налегке и морщатся, когда кто-то предлагает горстку металла в обмен на талон. В Чехии как-то с мелочью вполне справляются в торговых сетях. А они уже давно вывели бумажные кроны номиналом менее 100 из оборота. А как выглядят геллеры уже и забыли.
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Blister
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