Про це у Facebook повідомив суддя КСУ Василь Лемак.
Дивися повний текст КСУ визнав закон про референдум неконституційним.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:23
КСУ визнав закон про референдум неконституційним
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Дивися повний текст КСУ визнав закон про референдум неконституційним.
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