Про це у Facebook повідомив суддя КСУ Василь Лемак.
Дивися повний текст КСУ визнав закон про референдум неконституційним.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:23
КСУ визнав закон про референдум неконституційним
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КСУ визнав закон про референдум неконституційним.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:27
Дякуемо чо. Зачем давать народу такую возможность как референдум, пусть даже и практически нереализуемую.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:49
в данной ситуации необходимо как минимум предусмотреть возможность проведения референдума по отмене антинародных законов (народного вето), которые принимает ВРУ, как это например предусмотрено например в Швейцарии...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:04
Запахло запахом свободи після революції...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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