RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Кредиты через смарт-контракты

Кредиты через смарт-контракты
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:29

Кредиты через смарт-контракты

Коллеги. есть кто-то, кто знаком с работой банков по выдаче синдицированных кредитов и ориентируется в специфики блокчейна? нужна помощь.

Нужно разобраться в этой теме.
"Второй по величине банк Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) стал первым в мире финансовым учреждением, воспользовавшимся технологией блокчейн для предоставления своих услуг по кредитованию. Кредит на сумму 75 млн евро был выдан одному из корпоративных клиентов банка, сообщает Financial Times.

По информации издания, для заключения сделки обеими сторонами использовался отдельный приватный блокчейн, однако позже сделка была зарегистрирована в публичном блокчейне Ethereum с использованием системы смарт-контрактов.

Исполнительный директор BBVA Карлос Торрес Вила выразил оптимизм касательно применения блокчейна в банковских системах, отметив, что технология позволила сократить время заключения договора «с нескольких дней до нескольких часов»


"Основным преимуществом блокчейна над существующими системами является его способность ускорять и упрощать сложные транзакции, внося изменения и обновления, видимые для всех сторон. Единую систему для всех банков на базе блокчейна дешевле поддерживать, чем мириады отдельных систем, которые сейчас используются для транзакций.

На рынке кредитования блокчейн имеет больше преимуществ в корпоративных и синдицированных кредитах, чем в потребительских кредитах, поскольку корпоративное и синдицированное кредитование является более сложным, и к учету необходимо привлекать более широкий круг людей, чем в случае частного заемщика.

«BBVA привлекает своих клиентов к процессам проекта, таким как определение требований, разработка и внедрение», - сказал Рикардо Лайсека, глава BBVA по глобальным финансам для корпоративного и инвестиционного банкинга. «Таким образом, BBVA предоставляет своим клиентам не только лучшие финансовые решения, но и самые передовые технические и инновационные возможности».

BBVA также работает над инициативами по переводу на блокчейн международных платежей, международной торговли и иностранной валюты"



Вот оригинал
https://www.ft.com/content/8c5a44e8-487 ... 5ddcca99b3


Может кто-то объяснить, в чем фишка синдицированных кредитов? Как смарт-контракты могут упростить все.
Я так понимаю, что в синдикате меньше согласований нужно будет, какие-то операции будут самоисполняться через смарт-контракт, что-то списываться. Но с работой банков в этой сфере не знаком.
Andrew2
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 30.06.15
Подякував: 236 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредиты без залога и поручителей 1, 2
Anonymous » Вів 20 лис, 2012 16:04
12 6004
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лют, 2018 20:03
Olenka Nik
Программа IQenergy и кредиты под нее
<LeV> » Пон 11 гру, 2017 08:35
2 778
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 гру, 2017 18:37
<LeV>
Заборона визїду за кордон через Кредит.
Tanya55 » Чет 19 жов, 2017 02:32
0 908
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 жов, 2017 02:32
Tanya55
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55933)
27.04.2018 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.