Кредиты через смарт-контракты

"Второй по величине банк Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) стал первым в мире финансовым учреждением, воспользовавшимся технологией блокчейн для предоставления своих услуг по кредитованию. Кредит на сумму 75 млн евро был выдан одному из корпоративных клиентов банка, сообщает Financial Times.



По информации издания, для заключения сделки обеими сторонами использовался отдельный приватный блокчейн, однако позже сделка была зарегистрирована в публичном блокчейне Ethereum с использованием системы смарт-контрактов.



Исполнительный директор BBVA Карлос Торрес Вила выразил оптимизм касательно применения блокчейна в банковских системах, отметив, что технология позволила сократить время заключения договора «с нескольких дней до нескольких часов»





"Основным преимуществом блокчейна над существующими системами является его способность ускорять и упрощать сложные транзакции, внося изменения и обновления, видимые для всех сторон. Единую систему для всех банков на базе блокчейна дешевле поддерживать, чем мириады отдельных систем, которые сейчас используются для транзакций.



На рынке кредитования блокчейн имеет больше преимуществ в корпоративных и синдицированных кредитах, чем в потребительских кредитах, поскольку корпоративное и синдицированное кредитование является более сложным, и к учету необходимо привлекать более широкий круг людей, чем в случае частного заемщика.



«BBVA привлекает своих клиентов к процессам проекта, таким как определение требований, разработка и внедрение», - сказал Рикардо Лайсека, глава BBVA по глобальным финансам для корпоративного и инвестиционного банкинга. «Таким образом, BBVA предоставляет своим клиентам не только лучшие финансовые решения, но и самые передовые технические и инновационные возможности».



BBVA также работает над инициативами по переводу на блокчейн международных платежей, международной торговли и иностранной валюты"