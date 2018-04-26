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Wizz Air відкриває три
нові маршрути з Києва

Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:45

Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, повідомляє Економічна правда.

Дивися повний текст Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:45

наконец-то появится достойная альтернатива МАУ на маршрутах в Вену и Берлин!...
Cler
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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