Про це повідомив виконавчий віце-президент і заступник генерального директора Wizz Air Стівен Джонс, повідомляє Економічна правда.
Дивися повний текст Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:45
Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва
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Дивися повний текст Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 13:45
наконец-то появится достойная альтернатива МАУ на маршрутах в Вену и Берлин!...
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