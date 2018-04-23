Про це повідомила державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агия Загребельська на своїй Facebook-сторінці.
Дивися повний текст Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за 62 гривні 30 копійок (інфографіка).
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:49
Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за 62 гривні 30 копійок (інфографіка).
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:40
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