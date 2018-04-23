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Українська компанія виграла
тендер на ремонт дороги за...

Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:49

Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агия Загребельська на своїй Facebook-сторінці.

Дивися повний текст Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за 62 гривні 30 копійок (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:50

Рынка вообще нет. О каких инвестициях они глаголят?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:40

  Moimir написав:Рынка вообще нет. О каких инвестициях они глаголят?!

Це помилка менеджера. той мабуть думав що відправив цифру 62,3 млн.грн, але щось не дописав і програма сприйняла це як 62,3грн. Машина. як відомо, дура, вона не вміє "здогадуватися".
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:20

  andriyzhagun написав: Це помилка менеджера. той мабуть думав що відправив цифру 62,3 млн.грн, але щось не дописав і програма сприйняла це як 62,3грн. Машина. як відомо, дура, вона не вміє "здогадуватися".

Я не об ошибках менеджера, а об участниках: "компанию контролирует нардеп...от блока...принадлежит.." Второй участник из этих же- контролирует..принадлежит..
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:49

  andriyzhagun написав: Це помилка менеджера. той мабуть думав що відправив цифру 62,3 млн.грн, але щось не дописав і програма сприйняла це як 62,3грн. Машина. як відомо, дура, вона не вміє "здогадуватися".

вы статью вообще читали, или плохо по-русски понимаете, там написано: "произошла несанкционированная адресация данных по заявленной цене со значением 62,3 грн в результате технического сбоя, вызванного скачком напряжения в сети”, – сообщила Загребельская.", о какой ошибке менеджера вы плетёте?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:06

Cactus
Святая простота! Вам правильно написали что больше всего похоже на то что какой то менеджер нолик не дописал, а ссылки на сбой электричества - не более чем отмазки, или вы ждете что компания честно заявит что это она накосячила?
Олег77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:55

  Олег77 написав:Cactus Святая простота! Вам правильно написали что больше всего похоже на то что какой то менеджер нолик не дописал, а ссылки на сбой электричества - не более чем отмазки, или вы ждете что компания честно заявит что это она накосячила?

я исхожу из того, что написано и прокомментировано, а то что кто там что-то не нажал или не дописал это уже ваши домыслы, вот я например могу предположить что специально дали такую цифру, что бы выиграть тендер, а вдруг прокатит...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 07:05

Вдруг прокатит что?
sensei
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 09:52

Вот ведь какое электричество. Enter дало нажать, а нолики допечатать - нет.
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summacut
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:37

Re: Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за..

"Только в Украине стадо коров латает больше ям на дорогах чем укравтодор" (ДизельШоу)
rjkz
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