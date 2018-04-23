Про це повідомила державний уповноважений Антимонопольного комітету України Агия Загребельська на своїй Facebook-сторінці.
Дивися повний текст Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за 62 гривні 30 копійок (інфографіка).
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 14:49
Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за 62 гривні 30 копійок (інфографіка).
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:40
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:20
Я не об ошибках менеджера, а об участниках: "компанию контролирует нардеп...от блока...принадлежит.." Второй участник из этих же- контролирует..принадлежит..
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:49
вы статью вообще читали, или плохо по-русски понимаете, там написано: "произошла несанкционированная адресация данных по заявленной цене со значением 62,3 грн в результате технического сбоя, вызванного скачком напряжения в сети”, – сообщила Загребельская.", о какой ошибке менеджера вы плетёте?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:06
Cactus
Святая простота! Вам правильно написали что больше всего похоже на то что какой то менеджер нолик не дописал, а ссылки на сбой электричества - не более чем отмазки, или вы ждете что компания честно заявит что это она накосячила?
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:55
я исхожу из того, что написано и прокомментировано, а то что кто там что-то не нажал или не дописал это уже ваши домыслы, вот я например могу предположить что специально дали такую цифру, что бы выиграть тендер, а вдруг прокатит...
Додано: Суб 28 кві, 2018 09:52
Вот ведь какое электричество. Enter дало нажать, а нолики допечатать - нет.
В Европу через жony!
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:37
Re: Українська компанія виграла тендер на ремонт дороги за..
"Только в Украине стадо коров латает больше ям на дорогах чем укравтодор" (ДизельШоу)
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