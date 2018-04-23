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Через реконструкцію Шулявського
шляхопроводу у Києві...

Через реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:09

Через реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Дивися повний текст Через реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві буде змінено рух транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:09

Блиннн, а схему могли выложить?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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