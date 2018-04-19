Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду
Дивися повний текст Три роки на борги за податками: ДФС обмежили в часі.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:10
Три роки на борги за податками: ДФС обмежили в часі
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Дивися повний текст Три роки на борги за податками: ДФС обмежили в часі.
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