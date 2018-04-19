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Три роки на борги за податками:
ДФС обмежили в часі

Три роки на борги за податками: ДФС обмежили в часі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:10

Три роки на борги за податками: ДФС обмежили в часі

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалив Касаційний адміністративний суд в складі Верховного Суду

Дивися повний текст Три роки на борги за податками: ДФС обмежили в часі.
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