В цілому, ставки за споживчими кредитами протягом року будуть поступово зменшуватися.
Дивися повний текст Володимир Малий: чи готові банки до зростання споживчого кредитування?.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:55
Володимир Малий: чи готові банки до зростання споживчого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Володимир Малий: чи готові банки до зростання споживчого кредитування?.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:56
В каком отчаянии надо находиться или каким дураком быть, чтобы покупать бытовую технику с переплатой 22-26%. И потом эти "несчастные-обездоленные", отдав большую часть своих доходов на этот кредитный лохотрон на ненужные покупки, становятся с протянутой рукой к налогоплательщикам, просить у них субсидии. Потому что после покупки айфонов с 20% переплатой, за коммуналку уже заплатить типа нечем.
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