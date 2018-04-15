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Володимир Малий: чи готові банки
до зростання споживчого...

Володимир Малий: чи готові банки до зростання споживчого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:55

Володимир Малий: чи готові банки до зростання споживчого...

Пропонуємо до обговорення:
В цілому, ставки за споживчими кредитами протягом року будуть поступово зменшуватися.

Дивися повний текст Володимир Малий: чи готові банки до зростання споживчого кредитування?.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:56

В каком отчаянии надо находиться или каким дураком быть, чтобы покупать бытовую технику с переплатой 22-26%. И потом эти "несчастные-обездоленные", отдав большую часть своих доходов на этот кредитный лохотрон на ненужные покупки, становятся с протянутой рукой к налогоплательщикам, просить у них субсидии. Потому что после покупки айфонов с 20% переплатой, за коммуналку уже заплатить типа нечем.
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