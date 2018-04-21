«Укравтодор» заявляє про ліквідацію ям і забезпечення проїзду на всій протяжності дороги М-05.
Дивися повний текст Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси Київ-Одеса (фото).
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:06
Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси...
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Дивися повний текст Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси Київ-Одеса (фото).
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:22
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