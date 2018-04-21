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Ям немає: «Укравтодор»
відзвітував про ремонт траси...

Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:06

Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси...

Пропонуємо до обговорення:
«Укравтодор» заявляє про ліквідацію ям і забезпечення проїзду на всій протяжності дороги М-05.

Дивися повний текст Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси Київ-Одеса (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:06

ехала по этой трассе позавчера - особого улучшения не увидела...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:42

похоже это одна единственная дорога в Украине....
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:22

  Cactus написав:похоже это одна единственная дорога в Украине....

дорог в украине много, но хорошего качества единственная - к дому президента...
Cler
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