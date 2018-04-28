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Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси...
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:06
Пропонуємо до обговорення:
«Укравтодор» заявляє про ліквідацію ям і забезпечення проїзду на всій протяжності дороги М-05.
Дивися повний текст Ям немає: «Укравтодор» відзвітував про ремонт траси Київ-Одеса (фото)
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:06
ехала по этой трассе позавчера - особого улучшения не увидела...
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:42
похоже это одна единственная дорога в Украине....
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Додано: Суб 28 кві, 2018 16:23
Ям нет.... Дома и земля есть
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Додано: Нед 29 кві, 2018 12:09
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Додано: Вів 08 тра, 2018 01:33
Гугел выдает среднюю скорость аж 72.6 км/ч по этому чудо-хайвэю, ездите на здоровье)))
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reakzioner
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