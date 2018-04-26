Про це написав заступник очільника департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк у Facebook.
Дивися повний текст В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних електростанцій - експерт.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:37
В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних електростанцій - експерт.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:37
Под этой новостью не будет десятков комментов. Не интересны зрадофилам хорошие новости.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:48
Sommer
Вы считаете хорошей новостью то, что в самой бедной стране Европы государство стимулирует импорт солнечных панелей вместо их производства, и поощряет производство заведомо дорогой электроэнергии? А давайте закроем все традиционные электростанции, Вы готов платить 20 евроцентов за киловатт-час? Я бы не был рад...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:11
А как у вас уживается "самая бедная страна Европы" со "стимуляцией импорта"? Расскажите, все-таки.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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