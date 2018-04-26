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В Україні щокварталу з'являється
близько 400 сонячних...

В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:37

В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав заступник очільника департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк у Facebook.

Дивися повний текст В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних електростанцій - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:37

Под этой новостью не будет десятков комментов. Не интересны зрадофилам хорошие новости.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:48

Sommer

Вы считаете хорошей новостью то, что в самой бедной стране Европы государство стимулирует импорт солнечных панелей вместо их производства, и поощряет производство заведомо дорогой электроэнергии? А давайте закроем все традиционные электростанции, Вы готов платить 20 евроцентов за киловатт-час? Я бы не был рад...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:11

  max_us_ua написав:Sommer

Вы считаете хорошей новостью то, что в самой бедной стране Европы государство стимулирует импорт солнечных панелей вместо их производства, и поощряет производство заведомо дорогой электроэнергии? А давайте закроем все традиционные электростанции, Вы готов платить 20 евроцентов за киловатт-час? Я бы не был рад...


А как у вас уживается "самая бедная страна Европы" со "стимуляцией импорта"? Расскажите, все-таки.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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