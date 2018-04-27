Про це написав заступник очільника департаменту з енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк у Facebook.
Дивися повний текст В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних електростанцій - експерт.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:37
В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних електростанцій - експерт.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:37
Под этой новостью не будет десятков комментов. Не интересны зрадофилам хорошие новости.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:48
Sommer
Вы считаете хорошей новостью то, что в самой бедной стране Европы государство стимулирует импорт солнечных панелей вместо их производства, и поощряет производство заведомо дорогой электроэнергии? А давайте закроем все традиционные электростанции, Вы готов платить 20 евроцентов за киловатт-час? Я бы не был рад...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 18:11
А как у вас уживается "самая бедная страна Европы" со "стимуляцией импорта"? Расскажите, все-таки.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:50
Ага, а платить за импорт дорогого газа, нефти и угля можно?
Додано: Суб 28 кві, 2018 08:22
Производство эь энергии на солнечной ЭС в разы дороже и зависит от времени суток и времени года. Если не верите, посчитайте. Уровень солнечной радиации для Киева: 0,86 кВч/m2/день -декабрь, 5,25 кВч/m2/день - июль, май. Для сравнения возьмите Киевскую ТЭЦ-5
Додано: Суб 28 кві, 2018 09:10
Вы смешной, где это доказано, что солнечная энергия дороже сжигания газа, угля и мазута?
Додано: Суб 28 кві, 2018 12:12
Додано: Суб 28 кві, 2018 12:31
Производство эл. энергии в стране в 18-ом
Виробництво промислової продукції за видами у січні-березні 2018 року
Електроенергія, млн.кВт·год 44 467,5
Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями, млн.кВт·год 79,4
Менее 2-х десятых процента за квартал. Даже с учетом наступающего лета вряд ли доля солнечной энергетики превысит превысит 1% всейгенерации.
Для сравненя
Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями, млн.кВт·год 306,9
Т.е. 0,7%.
Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (ТЕЦ,ТЕС), млн.кВт·год 18 091,1
Електроенергія, вироблена атомними електростанціями, млн.кВт·год 21 982,8
Около 90%. При этом сама выработка упала на 0,5% против января-марта 17-го
реклама
|