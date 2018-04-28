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В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 кві, 2018 21:52
BIGor написав:
А если депутаты пропишут в законе, что литр бензина должен стоить 1 грн. ты тоже будешь этим документом доказывать стоимость себестоимости бензина?
Это вопрос к ТВОИМ депутатам! Но почему-то стоимость большинства энергетических ресурсов регулируется рыночными законами, и только "зеленые" являются исключением. Можно увидеть (услышать) объяснение - с чего это такие преференции? А то мне и самому охота, чтобы всегда и дешево, и тепло было, только вот не получается это, ни с солнцем, ни с ветром.
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Radon
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:48
Radon написав: BIGor написав:
А если депутаты пропишут в законе, что литр бензина должен стоить 1 грн. ты тоже будешь этим документом доказывать стоимость себестоимости бензина?
Это вопрос к ТВОИМ депутатам! Но почему-то стоимость большинства энергетических ресурсов регулируется рыночными законами, и только "зеленые" являются исключением. Можно увидеть (услышать) объяснение - с чего это такие преференции? А то мне и самому охота, чтобы всегда и дешево, и тепло было, только вот не получается это, ни с солнцем, ни с ветром.
Вата такая тупая, что может только стрелки перекидывать. Депутаты мои, потому что я украинец, в отличии от тебя.
Вата никогда не поймёт суть "зеленой энергетики". Смысл объяснять ватанам?
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BIGor
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