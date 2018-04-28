В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...

Додано: Нед 29 кві, 2018 12:51

BIGor, предлагаю вам эксперимент.

Выносите из дома газовый котел, ломаете печь и трубы отопления, отрезаете электрические провода с "грязной электроэнергией", покупаете солнечные панельки, инвертора, батареи, электрообогреватели и начинаете жить.

Потом рассказываете нам как это дешево и выгодно.