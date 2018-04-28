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В Україні щокварталу з'являється близько 400 сонячних...
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Додано: Суб 28 кві, 2018 21:52
BIGor написав:
А если депутаты пропишут в законе, что литр бензина должен стоить 1 грн. ты тоже будешь этим документом доказывать стоимость себестоимости бензина?
Это вопрос к ТВОИМ депутатам! Но почему-то стоимость большинства энергетических ресурсов регулируется рыночными законами, и только "зеленые" являются исключением. Можно увидеть (услышать) объяснение - с чего это такие преференции? А то мне и самому охота, чтобы всегда и дешево, и тепло было, только вот не получается это, ни с солнцем, ни с ветром.
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Radon
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Додано: Суб 28 кві, 2018 22:48
Radon написав: BIGor написав:
А если депутаты пропишут в законе, что литр бензина должен стоить 1 грн. ты тоже будешь этим документом доказывать стоимость себестоимости бензина?
Это вопрос к ТВОИМ депутатам! Но почему-то стоимость большинства энергетических ресурсов регулируется рыночными законами, и только "зеленые" являются исключением. Можно увидеть (услышать) объяснение - с чего это такие преференции? А то мне и самому охота, чтобы всегда и дешево, и тепло было, только вот не получается это, ни с солнцем, ни с ветром.
Вата такая тупая, что может только стрелки перекидывать. Депутаты мои, потому что я украинец, в отличии от тебя.
Вата никогда не поймёт суть "зеленой энергетики". Смысл объяснять ватанам?
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BIGor
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Додано: Нед 29 кві, 2018 06:31
BIGor
Суть зеленой энергетики в том, что если на линии фронта поставить генератор за 10 тыс. грн, он будет стабильно давать 2,5 кВт мощности с полутора литров соляры. И зарядить телефон можно будет всегда, когда он работает (все из личного опыта). Такая же мощность солнечных батарей - более 50к грн, но выдавать такую мощность они будут только летом днем. Так что Вы пытаетесь рассказать о дешевизне зеленой энергетики?
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Додано: Нед 29 кві, 2018 11:24
max_us_ua написав:BIGor
Суть зеленой энергетики в том, что если на линии фронта поставить генератор за 10 тыс. грн, он будет стабильно давать 2,5 кВт мощности с полутора литров соляры. И зарядить телефон можно будет всегда, когда он работает (все из личного опыта). Такая же мощность солнечных батарей - более 50к грн, но выдавать такую мощность они будут только летом днем. Так что Вы пытаетесь рассказать о дешевизне зеленой энергетики?
Генератор проработает всего 5 лет, а потом ему нужна будет капиталка в лучшем случае, за это время он потребит топлива на 100 000 грн. Итого: генератор обойдётся в 110 000 грн. Солнечные батареи (которые служат более 50 лет) 50 000 грн.
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BIGor
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Додано: Нед 29 кві, 2018 12:51
BIGor, предлагаю вам эксперимент.
Выносите из дома газовый котел, ломаете печь и трубы отопления, отрезаете электрические провода с "грязной электроэнергией", покупаете солнечные панельки, инвертора, батареи, электрообогреватели и начинаете жить.
Потом рассказываете нам как это дешево и выгодно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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