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Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:49
Пропонуємо до обговорення:
Дані статистики України та Європейського союзу про вивезення лісу-кругляка з нашої країни після запровадження мораторію Верховною Радою розходяться у 238 разів.
Дивися повний текст Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:49
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