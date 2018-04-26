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Україна в сотні разів занизила
дані щодо експорту лісу до ЄС

Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:49

Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Дані статистики України та Європейського союзу про вивезення лісу-кругляка з нашої країни після запровадження мораторію Верховною Радою розходяться у 238 разів.

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