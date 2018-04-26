Дані статистики України та Європейського союзу про вивезення лісу-кругляка з нашої країни після запровадження мораторію Верховною Радою розходяться у 238 разів.
Дивися повний текст Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 16:49
Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в сотні разів занизила дані щодо експорту лісу до ЄС.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:06
max_us_ua И стоит ли верить украинской статистике.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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