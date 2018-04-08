RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як буде працювати довічне
позбавлення водійського...

Як буде працювати довічне позбавлення водійського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:14

Як буде працювати довічне позбавлення водійського...

Пропонуємо до обговорення:
За порушення правил дорожнього руху суд тепер може безповоротно позбавляти водіїв «дворічних» прав.

Дивися повний текст Як буде працювати довічне позбавлення водійського посвідчення.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81660
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:14

Повторные экзамены понятно. Но зачем опять медосмотр?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 30.11.12
Подякував: 77 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, Surferlox і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ розповіли, що буде далі з обліковою ставкою
R2 » Пон 23 кві, 2018 19:58
2 49
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 20:07
0675613
Білорусь буде поставляти дизпальне Україні по Дніпру 1, 2
R2 » Нед 15 кві, 2018 13:30
12 633
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 кві, 2018 11:13
dem0n07
Рева розповів, через скільки років потрібно буде... 1, 2, 3
R2 » Нед 08 кві, 2018 20:49
23 1256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 14:47
1007qwert
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.