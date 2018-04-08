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Як буде працювати довічне позбавлення водійського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:14
Пропонуємо до обговорення:
За порушення правил дорожнього руху суд тепер може безповоротно позбавляти водіїв «дворічних» прав.
Дивися повний текст Як буде працювати довічне позбавлення водійського посвідчення
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 19:14
Повторные экзамены понятно. Но зачем опять медосмотр?
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