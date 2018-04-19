RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вісім районів Києва
залишилися без гарячої води

Вісім районів Києва залишилися без гарячої води
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:19

Вісім районів Києва залишилися без гарячої води

Пропонуємо до обговорення:
У Києві без гарячої води більше, ніж на місяць, до 1 червня, залишаться житлові будинки в 8-ми районах.

Дивися повний текст Вісім районів Києва залишилися без гарячої води.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81663
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:20

в какой ещё европейской столице горячую воду отключают на месяц и боллее (в прошлом году на подоле не было горячей воды 5 месяцев)?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1979
З нами з: 15.07.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:01

  Cler написав:в какой ещё европейской столице горячую воду отключают на месяц и боллее (в прошлом году на подоле не было горячей воды 5 месяцев)?...


В какой еще европейской столице одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей, протяженностью почти три тысячи километров?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 07.04.17
Подякував: 138 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: buratinyo, cannabis_ua, Exabot [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Wizz Air відкриває три нові маршрути з Києва
R2 » П'ят 27 кві, 2018 13:45
1 39
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 13:45
Cler
Приєднання передмістя до Києва скасовується - КМДА
R2 » Чет 19 кві, 2018 08:21
5 208
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 18:42
Alex_Yu
В Україні залишається 130 районів, де немає жодної ОТГ -...
R2 » П'ят 13 кві, 2018 21:03
1 84
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 21:03
De Bil
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.