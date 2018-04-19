У Києві без гарячої води більше, ніж на місяць, до 1 червня, залишаться житлові будинки в 8-ми районах.
Дивися повний текст Вісім районів Києва залишилися без гарячої води.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:19
Вісім районів Києва залишилися без гарячої води
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Дивися повний текст Вісім районів Києва залишилися без гарячої води.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:20
в какой ещё европейской столице горячую воду отключают на месяц и боллее (в прошлом году на подоле не было горячей воды 5 месяцев)?...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:01
В какой еще европейской столице одна из крупнейших в Европе систем тепловых сетей, протяженностью почти три тысячи километров?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 27 кві, 2018 22:03
Cler
Справа не у європейських столицях. Думаю, що в Україні, як і на заході можна перейти на автономне опалення / водопостачання. У цьому разі не буде залежності від зовнішнього постачальника гарячої води чи опалення, але для цього треба встановити міні котельню на будинок чи під'їзд. А мешканці Вашого під'їзду чи будинку готові заплатити за міні котельню і за незалежність?
Додано: Суб 28 кві, 2018 08:09
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:29
Если верить статистике, домов с центральным отоплением в Мадриде около 25%...
Додано: Суб 28 кві, 2018 19:36
Re: Вісім районів Києва залишилися без гарячої води
У нас централизованной горячой воды нет уже второй год вообще, а последние 8 лет до этого была только пару месяцев в отопительный сезон.
Сейчас по 100 грн, за куб полу-холодной воды, кому она нужна то?
Black Jack - White Business
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