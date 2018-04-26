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Економіст про нові гривневі
монети: українців готують до...

Економіст про нові гривневі монети: українців готують до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:24

Економіст про нові гривневі монети: українців готують до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Андрій Новак.

Дивися повний текст Економіст про нові гривневі монети: українців готують до подальшого знецінення нацвалюти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:47

Во всех "третьих" странах валюта в долгосрочном периоде дешевеет. Потому мелкие номиналы надо заменять монетами. Другое дело, что Украине следовало этот процесс начать при курсе 5, потому что самая мелкая банкнота в 3 евроцента, как сейчас, - это смешно. К слову, в Швейцарии - больше 10 долларов мельчайшая банкнота. У нас пока прицел на то, что таким номиналом будет 20-ка. А так как к 2020 году, когда планируется введение монеты в 10 грн., курс модет быть не 30, а поболее, будут и 20-ку заменять монетой. В Чехии, где деньги чуть дороже наших, самая мелкая банкнота - 100. У нас так не будет, конечно, потому как надо равняться на масштаб цен - например, на стоимость проезда в общественном транспорте - в 1996-м мы слатили за проезд монетами, и все было ок, и сейчас так, похоже, будет (если в НБУ хоть немного головой думают)
max_us_ua
 
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