Про це повідомив економіст Андрій Новак.
Дивися повний текст Економіст про нові гривневі монети: українців готують до подальшого знецінення нацвалюти.
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:24
Економіст про нові гривневі монети: українців готують до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економіст про нові гривневі монети: українців готують до подальшого знецінення нацвалюти.
Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:47
Во всех "третьих" странах валюта в долгосрочном периоде дешевеет. Потому мелкие номиналы надо заменять монетами. Другое дело, что Украине следовало этот процесс начать при курсе 5, потому что самая мелкая банкнота в 3 евроцента, как сейчас, - это смешно. К слову, в Швейцарии - больше 10 долларов мельчайшая банкнота. У нас пока прицел на то, что таким номиналом будет 20-ка. А так как к 2020 году, когда планируется введение монеты в 10 грн., курс модет быть не 30, а поболее, будут и 20-ку заменять монетой. В Чехии, где деньги чуть дороже наших, самая мелкая банкнота - 100. У нас так не будет, конечно, потому как надо равняться на масштаб цен - например, на стоимость проезда в общественном транспорте - в 1996-м мы слатили за проезд монетами, и все было ок, и сейчас так, похоже, будет (если в НБУ хоть немного головой думают)
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