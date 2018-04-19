RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Русалу доведеться піти зі
світового ринку алюмінію, якщо...

Русалу доведеться піти зі світового ринку алюмінію, якщо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:29

Русалу доведеться піти зі світового ринку алюмінію, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
Російському алюмінієвому гіганту Русал доведеться піти зі світового ринку алюмінію і зосередитися на внутрішньому, якщо американські санкції не будуть зняті після того, як його рада директорів стане повністю незалежною, сказало Рейтер джерело, знайоме з ситуацією.

Дивися повний текст Русалу доведеться піти зі світового ринку алюмінію, якщо санкції США не буде знято - джерело.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81663
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:29

все эти жалкие поползновения перед американскими органами как то немного диссонируют с увлекательными рассказами о стремительно растущем величии и множественных прорывах под чутким управлением ВВП
redmax11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 04.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:01

  redmax11 написав:все эти жалкие поползновения перед американскими органами как то немного диссонируют с увлекательными рассказами о стремительно растущем величии и множественных прорывах под чутким управлением ВВП


Увлекательные рассказы - для внутреннего пользования.

Все остальные почему-то в них не верят.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 07.04.17
Подякував: 138 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ перевіряє ціноутворення на ринку фінпослуг
R2 » П'ят 27 кві, 2018 09:56
1 24
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 кві, 2018 09:56
sobina_gal
В НБУ сказали, що гальмує регулювання ринку криптовалют
R2 » Чет 19 кві, 2018 08:28
4 129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 12:10
Pegasmaster
У МВФ озвучили нечувану суму світового боргу
R2 » Чет 19 кві, 2018 07:21
8 311
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 кві, 2018 11:41
trololo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6062)
27.04.2018 22:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.