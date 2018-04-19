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Русалу доведеться піти зі світового ринку алюмінію, якщо...
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:29
Пропонуємо до обговорення:
Російському алюмінієвому гіганту Русал доведеться піти зі світового ринку алюмінію і зосередитися на внутрішньому, якщо американські санкції не будуть зняті після того, як його рада директорів стане повністю незалежною, сказало Рейтер джерело, знайоме з ситуацією.
Дивися повний текст Русалу доведеться піти зі світового ринку алюмінію, якщо санкції США не буде знято - джерело
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R2
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 20:29
все эти жалкие поползновения перед американскими органами как то немного диссонируют с увлекательными рассказами о стремительно растущем величии и множественных прорывах под чутким управлением ВВП
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redmax11
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Додано: П'ят 27 кві, 2018 21:01
redmax11 написав:
все эти жалкие поползновения перед американскими органами как то немного диссонируют с увлекательными рассказами о стремительно растущем величии и множественных прорывах под чутким управлением ВВП
Увлекательные рассказы - для внутреннего пользования.
Все остальные почему-то в них не верят.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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