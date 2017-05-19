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Будівництво Шулявської розв'язки.
Цех заводу "Більшовик"...

Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 02:24

Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик"...

Пропонуємо до обговорення:
Зносити п'ятий цех заводу "Більшовик" для будівництва розв'язки на Шулявці будуть в 2019 році. Про це повідомив заступник мера Києва Микола Поворозник.

Дивися повний текст Будівництво Шулявської розв'язки. Цех заводу "Більшовик" знесуть наступного року.
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 02:24

Ну, 100% не зря придумали пословицу: "Аппетит приходит во время еды".
Четко про наших чиновников.
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 02:29

Шулявский путепровод планируют реконструировать за два года. Об этом говорится в Программе социально-экономического развития Киева на 2018-2020 года.
Согласно документу, реконструкцию моста на пересечение пр. Победы с ул. Гетьмана намерены завершить в конце 2020 году. На работы из городского бюджета выделят
более 370 млн грн. https://www.44.ua/news/1923438

19 мая 2017
Утвержден проект реконструкции Шулявского моста: какую развязку построят за 400 млн грн https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... oj-331052/

22 февраля 2018
Столичные власти окончательно определились с вариантом новой развязки и объявили тендер на реконструкцию Шулявского моста. Ожидаемая стоимость строительства составляет 608.5 миллионов гривен. https://vesti-ukr.com/kiev/278777-stalo ... koho-mosta

27 апреля 2018 года
заместитель мэра Киева Николай Поворозник:
Стоимость работ оценивают в 800 млн грн.

А как достроят, то выяснится, что потратили все полтора миллиарда.
Коррупция? Какая такая коррупция? Мы не в курсе :twisted:
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